Mainz

Nach Sieg in Freiburg: Mainz will nachlegen

29.11.2020, 01:29 Uhr | dpa

Nach dem Premierensieg gegen den SC Freiburg will der FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga sofort nachlegen. Das Team von Trainer Jan-Moritz Lichte empfängt heute zum Abschluss des 9. Spieltags die TSG Hoffenheim. Gelingt den 05ern der zweite Sieg innerhalb von einer Woche, würde man gar bis auf einen Punkt an den Europa-League-Teilnehmer heranrücken. Zuvor hatten die Mainzer die ersten sechs Bundesliga-Spiele verloren und damit den schlechtesten Start der Liga-Geschichte hingelegt. Die Hoffnungen ruhen auf Stürmer Jean-Philippe Mateta, der bislang sieben der zehn Mainzer Saisontore erzielt hat.