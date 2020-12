Mainz

SPD stellt Vorschlag für Liste zur Landtagswahl vor

03.12.2020, 10:46 Uhr | dpa

Die SPD-Rheinland-Pfalz geht mit 21 Frauen auf den ersten 42 Listenplätzen in die Landtagswahl im März 2021. "Wir wollen die rheinland-pfälzische Gesellschaft in allen Facetten abbilden", sagte der Landesvorsitzende Roger Lewentz am Donnerstag in Mainz. Lewentz stellte den Vorschlag des Landesvorstands für die Landesliste vor, der am Mittwochabend vom Parteivorstand einstimmig beschlossen wurde. Die Entscheidung über die Liste trifft am Samstag ein Parteitag in Mainz.

Angeführt wird die Liste von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Lewentz zeigte sich zuversichtlich, die Wahl am 14. März gewinnen zu können. "Die SPD als stärkste Partei im Landtag wird dann dafür sorgen, dass Malu Dreyer auch die Stimmenmehrheit bekommt, um am 18. Mai zur Ministerpräsidentin gewählt zu werden." Auf den nächsten Plätzen der vorgeschlagenen Liste folgen der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer, Finanzministerin Doris Ahnen und Lewentz. Jüngste Kandidatin ist die 27-jährige Ruth Greb auf Platz 33, ältester Kandidat ist der 68-jährige Hans Jürgen Noss auf Platz 16.