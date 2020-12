Mainz

Mehr Bürgerbeschwerden bei Polizeibeauftragter

03.12.2020, 13:44 Uhr | dpa

So viele Bürger wie noch nie haben sich mit einer Beschwerde an die Polizeibeauftragte von Rheinland-Pfalz gewandt. Wie aus dem am Donnerstag in Mainz vorgestellten Tätigkeitsbericht hervorgeht, zählte die Beauftragte Barbara Schleicher-Rothmund im Zeitraum zwischen Juli 2019 und Juni 2020 insgesamt 94 Beschwerden. Im vorangegangenen Berichtszeitraum waren es noch 81 gewesen, im ersten Jahr 54. An die parlamentarisch gewählte Beauftragte können sich seit 2014 sowohl Bürger als auch Polizisten selbst wenden.

Die Bürgerbeschwerden bezogen sich laut Schleicher-Rothmund auf das Verhalten der Polizei. Dabei sei es beispielsweise um Durchsuchungen oder um die Bearbeitung von Anzeigen gegangen. Zudem habe es sieben Beschwerden mit Corona-Bezug gegeben. So sei unter anderem kritisiert worden, dass Beamte bei einem Einsatz keine Maske getragen hätten.

Insgesamt blieben die Eingaben den Angaben zufolge mit 159 statt zuvor 160 auf nahezu konstantem Niveau. Die Zahl der Eingaben von Polizisten ging demnach von 27 auf elf zurück. Die Eingaben betrafen unter anderem die Themen Laufbahnrecht oder Dienstaufsicht. Hinzu kamen 31 Petitionen.