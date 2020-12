Mainz

SPD Rheinland-Pfalz bestimmt Liste für die Landtagswahl

05.12.2020, 03:03 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzische SPD beschließt am heutigen Samstag auf einem Parteitag in Mainz ihre Liste für die Landtagswahl am 14. März. Zur Wahl sind 400 Delegierte in eine ehemalige Fabrikhalle im Stadtteil Mombach eingeladen. Mit Blick auf die strikten Corona-Vorkehrungen legt die Partei nach Angaben eines Sprechers keinen Wert auf Vollzähligkeit. Für die Wahlgänge ist die Beschlussfähigkeit mit einer Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Delegierten erforderlich.

Im Anschluss an einen "digitalen Abend" mit programmatischen Reden von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und dem Landesvorsitzenden Roger Lewentz stand am heutigen Samstag nur die Wahl der Landesliste auf der Tagesordnung. Der Landesvorstand hat vorgeschlagen, Dreyer auf Platz eins der Liste zu setzen. Darüber soll in einem eigenen Wahlgang abgestimmt werden. Danach werden die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten der vorgeschlagenen Liste solange im Block gewählt, bis eine Gegenkandidatur angemeldet wird. Zu Listenplätzen mit einer Gegenkandidatur wird es dann einen eigenen Wahlgang geben.

Der Parteitag vor Ort sei für die Wahl der Liste zwingend vorgeschrieben, sagte SPD-Generalsekretär Daniel Stich. "Es ist keine Spaßveranstaltung, es ist wirklich eine demokratische Pflicht." Neben den nötigen Hygiene-Vorkehrungen vor Ort sei der Parteitag so organisiert worden, dass die Versammlung in möglichst kurzer Zeit bis zum frühen Nachmittag abgeschlossen werden könne.