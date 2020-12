Mainz

Kellerduell in Bielefeld: Mainz will zweiten Sieg holen

05.12.2020, 03:38 Uhr | dpa

Der FSV Mainz 05 will im Abstiegskampf der Bundesliga den zweiten Saisonsieg einfahren und damit einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller machen. Das Team von Trainer Jan-Moritz Lichte gastiert am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Aufsteiger Arminia Bielefeld. Die Rheinhessen als Tabellen-16. und die Arminia auf Rang 17 haben in den ersten neun Spieltagen einen durchwachsenen Start hingelegt. Mainz ist nach einem beispiellosen Fehlstart immerhin seit drei Liga-Begegnungen ungeschlagen. Verzichten müssen die 05er auf Stürmer Adam Szalai und den normalerweise gesetzten Mittelfeldspieler Levin Öztunali.