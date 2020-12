Mainz

Wissing: In Pandemie mehr Eigenverantwortung und Debatten

08.12.2020, 05:59 Uhr | dpa

FDP-Generalsekretär Volker Wissing plädiert im Umgang mit der Corona-Pandemie für eine bessere Aufklärung und mehr Eigenverantwortung der Bürger. Der Chef der rheinland-pfälzischen Freien Demokraten forderte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur zudem mehr Mut zu kontroverseren Parlamentsdebatten. "Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, dass wir in den Parlamenten nicht irgendwas diskutieren, sondern das, was sie im Alltag bewegt." Die Demokratie sei dem Wesen nach eine Form der institutionalisierten Abwägung und sollte gerade auch in der Pandemie entsprechend gelebt werden.

"Bundeskanzlerin Angela Merkel will Kontakte reduzieren und deshalb vieles einschränken, was unser soziales Leben als Gesellschaft ausmacht. Das ist für das ganze Land ein enormer Stresstest", sagte Wissing zu den Corona-Beschränkungen im Teil-Lockdown. Gastronomie, Fitnessstudios, Kinos und Museen seien ein wichtiger Teil der Kultur und des gesellschaftlichen Miteinanders. Eingriffe in diesen Bereichen würden nur akzeptiert und mitgetragen, wenn sie gut erklärt würden und nachvollziehbar seien.

"Regeln aufzustellen, ohne sie zu erklären, ist in einer Demokratie kein angemessener Umgang mit mündigen Bürgerinnen und Bürgern", sagte Wissing, der auch stellvertretender Ministerpräsident sowie Wirtschafts- und Verkehrsminister in der Mainzer Ampel-Landesregierung ist. Gerade, wenn es um Eingriffe in die persönliche Freiheit gehe, stehe der Staat in einer ganz besonderen Erklärungspflicht.

"Die individuelle Freiheit der Bürgerinnen und Bürger ist in unserem Land keine Gnade, die der Staat gewährt, sie ist ein grundlegendes Recht", betonte Wissing. Deshalb stünden auch diejenigen, die in diese Freiheit eingreifen wollten, in der Pflicht, sich zu erklären, aber nicht diejenigen, die diesen Eingriffen skeptisch gegenüber stünden.

Der FDP-Politiker warnte vor Regelungen, die von den Bürgern nicht als schlüssig empfunden würden. "In dem Moment, in dem der Staat regelt, entlässt er die Menschen auch teilweise aus ihrer individuellen Verantwortung." Es werde der Eindruck vermittelt, dass das Einhalten staatlicher Vorschriften ausreichend sei, sich und andere schützen würde. Dabei stellten die staatlichen Auflagen bestenfalls Rahmenbedingungen dar. "Unsere beste und im Moment auch wirksamste Maßnahme, ist die Einsicht, die Verantwortung sowie das disziplinierte Verhalten eines jeden Einzelnen", betonte Wissing. Deshalb müsse die Politik auch dort ansetzen.

"Die zunehmenden Proteste gegen die Corona-Maßnahmen sind auch eine Aufforderung, mehr Demokratie, mehr Debatten, mehr Transparenz zu wagen", sagte Wissing. Das sei ein Thema, das naturgemäß gerade eine freiheitliche Partei wie die FDP besonders umtreibe.

"Der Staat sollte sich nicht als überlegener Akteur begreifen, der seine Bürgerinnen und Bürgern klare Ansagen machen muss, sondern sich als Partner auf Augenhöhe verstehen (...)", forderte Wissing. Unsere Demokratie sei dabei nicht hinderlich, sondern ganz im Gegenteil besonders geeignet, entsprechende Konzepte zu entwickeln. Die Bevölkerung sei in der Lage zu differenzieren, während der Staat meist nur abstrakt und generell handeln könne. "Staatliche Maßnahmen sind daher oftmals undifferenziert und teuer."