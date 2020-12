Mainz

Pflegegipfel berät über Sicherung von Fachkräften

09.12.2020, 01:47 Uhr | dpa

Die Behebung des Fachkräftemangels in der Pflege ist heute zum fünften Mal das Ziel einer Konferenz in Rheinland-Pfalz. Daran nehmen Vertreter des Gesundheitsministeriums, der Pflegekammer, der Krankenhausgesellschaft, der Gewerkschaft Verdi und Wissenschaftler teil. Beim "Fachkräftegipfel Pflege" geht es in diesem Jahr auch besonders um Fragen der Einkommen und der Arbeitsbedingungen. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) und weitere Teilnehmer wollen am frühen Nachmittag (14.00 Uhr) über die Ergebnisse informieren.