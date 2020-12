Mainz

Landtag debattiert über ethische Fragen zur Impfstrategie

10.12.2020, 02:01 Uhr | dpa

Die Zulassung eines Corona-Impfstoffs wird auch in Deutschland in den nächsten Wochen erwartet. Der rheinland-pfälzische Landtag diskutiert an heute in einer sogenannten Orientierungsdebatte über die Impfstrategie. Wer soll zuerst geimpft werden? Thema der Sondersitzung des Landtags: "Ethische Fragen der Impfstrategie zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie". Die von den Koalitionsfraktionen SPD, FDP und Grüne sowie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) angeregte Debatte wird live im Internet übertragen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) beim Robert Koch-Institut in Berlin hat bereits einen Entwurf zur Strategie vorgelegt. Danach sollen zum Start Ältere über 80, Pflegeheimbewohner und bestimmtes Personal mit hohem Infektionsrisiko geimpft werden. Dies entspricht rund 8,6 Millionen Menschen. Die Bundesländer und medizinische Fachgesellschaften können dazu aber noch Stellung beziehen - wegen besonderer Eilbedürftigkeit bis diesen Donnerstag. Grund für eine Prioritätensetzung ist, dass zum möglichen Auftakt von Impfungen zu Beginn des neuen Jahres nur kleinere Impfstoffmengen erwartet werden.