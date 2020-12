Mainz

CDU äußert sich zu Beförderungspraxis der Landesregierung

11.12.2020, 01:41 Uhr | dpa

Die anhaltende Kritik an der rechtswidrigen Beförderungspraxis im rheinland-pfälzischen Umweltministerium hat Ministerin Ulrike Höfken und ihren Staatssekretär Thomas Griese zum Rücktritt bewegt. Ende des Jahres nehmen die beiden Grünen-Politiker ihren Hut. Der SWR berichtete unterdessen, auch in dem von Anne Spiegel (Grüne) geführten Familien- und Integrationsministerium seien in den vergangenen neun Jahren mehr als 105 Beförderungsstellen nicht ausgeschrieben worden. Innen- und Justizministerium schreiben dagegen nach Aussage der Staatskanzlei regelmäßig aus.

Die CDU-Landtagsfraktion will wissen, wie es die anderen SPD-Ministerien, die Staatskanzlei und das Verkehrsministerium von Minister Volker Wissing (FDP) halten. Dazu hat sie eine Große Anfrage gestellt. Die Antwort der Landesregierung will der Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat für die Landtagswahl Christian Baldauf heute online vorstellen und bewerten. Mit dabei ist auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion Martin Brandl.