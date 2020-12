"Kein Startschuss"

Stadt Mainz sagt Gutenberg-Marathon für 2021 ab

11.12.2020, 12:56 Uhr | dpa

Erneut fällt eine Veranstaltung der Corona-Pandemie zum Opfer: Der Gutenberg-Marathon in Mainz für 2021 ist abgesagt worden.

Die Stadt Mainz hat wegen der Corona-Pandemie frühzeitig den Gutenberg-Marathon für das kommende Jahr abgesagt. "Wir werden auch 2021 in Mainz keinen Startschuss erleben – sehr zu meinem Bedauern", sagte Sportdezernent Günter Beck (Grüne) am Freitag in Mainz.

Es gebe für die Organisation aber zu viele Unwägbarkeiten, ein Marathon sei wegen der Corona-bedingten Einschränkungen "weder seriös noch sicher umsetzbar". Der Gutenberg-Marathon war für Mai 2021 geplant gewesen. Bereits in diesem Jahr war die Laufveranstaltung, an der sonst mehrere tausend Sportler teilnehmen, der Pandemie zum Opfer gefallen und abgesagt worden.