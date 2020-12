Mainz

Machalet will als "Stimme des ländlichen Raums" nach Berlin

12.12.2020, 08:51 Uhr | dpa

Nach zehn Jahren im Landtag zieht es die Westerwälderin Tanja Machalet nach Berlin. Die SPD-Abgeordnete verzichtet auf eine weitere Landtagskandidatur und wurde von ihrem Kreisvorstand als Kandidatin für den Bundestag im Wahlkreis Montabaur nominiert. Nächste Schritte sind eine Wahlkreiskonferenz voraussichtlich Ende Januar und ein Parteitag für die Aufstellung der rheinland-pfälzischen Landesliste zur Bundestagswahl, die für die Zeit nach der Landtagswahl am 14. März geplant ist.

"Wir können im Land viele gute Sachen machen - aber gerade in meinen Bereichen, der Gesundheits-, Arbeits- und Sozialpolitik, sind wir darauf angewiesen, was vom Bund kommt", sagt die 46-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "Immer wenn es ums Geld geht, ist es eine Bundesangelegenheit." Der Hauptgrund für ihre neue Orientierung in Richtung Berlin sei daher ihre inhaltliche Arbeit. "Ich möchte die Stimme des ländlichen Raums in der Gesundheitspolitik sein."

So habe sie den Eindruck, dass die Sichtweise im Gesundheitsausschuss des Bundestags eher städtisch geprägt sind und die Situation ländlicher Regionen oft aus dem Blickfeld gerate. Wenn etwa über zu viele Kliniken gesprochen werde, gehe es eher um die Situation in Ballungsräumen und weniger um das Land, sagte Machalet als Beispiel.

Für die neue Orientierung hat es gepasst, dass die 65-jährige SPD-Wahlkreisabgeordnete Gabi Weber bereits im Februar angekündigt hat, nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren. Sie gelangte 2013 auf Platz 9 der rheinland-pfälzischen Landesliste in den Bundestag.

Nach zehn Jahren politischer Arbeit im Landtag will Machalet die Erfahrung mit Menschen, Abläufen und Strukturen in dieser Zeit in den Bundestag einbringen. Die promovierte Volkswirtin hat sich schon früh für Politik interessiert: "Mein Vater war im Betriebsrat, auch in der SPD. In einer eher von der CDU geprägten Region war er immer "der Rote"." Mit 17 Jahren trat Tanja Machalet bei den Jusos ein, deren stellvertretende Bundesvorsitzende sie vier Jahre lang war. 2009 verlor sie die Landratswahl im Westerwaldkreis gegen den CDU-Kandidaten, ehe sie 2011 über die Landesliste in den Landtag gewählt wurde. In der jetzt ausklingenden Legislaturperiode war sie neben ihrer Arbeit in der Sozial- und Gesundheitspolitik auch haushaltspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion.

An ihrem Wohnort Meudt leitet Machalet den Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Seit Corona engagiert sie sich auch ehrenamtlich als Betreuerin in einem Altenheim. Im nächsten Jahr will Tanja Machalet dann die überschaubare Welt der kleinen Ortsgemeinde im Westerwald gegen das turbulente Berlin tauschen.