Mainz

Landtag beginnt mit Regierungserklärung von Malu Dreyer

15.12.2020, 01:23 Uhr | dpa

Mit einer Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zum harten Lockdown in Rheinland-Pfalz beginnt heute (12.00 Uhr) die Landtagssitzung. Wegen der drastischen Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die von diesem Mittwoch an gelten, und den anhaltend hohen Infektionszahlen soll das dreitägige Landtagsplenum auf einen Tag verkürzt werden. Über diese Entscheidung des Ältestenrats wird zu Beginn der Plenarsitzung abgestimmt.

Zuvor wollen die Abgeordneten mit einer Schweigeminute der Opfer der Amokfahrt von Trier gedenken. Außer der Regierungserklärung geht es um den Haushalt 2021, der nach der zweiten Lesung verabschiedet werden soll. Die Aussprache zu beiden Themen wird verbunden.

Ebenfalls verabschiedet werden sollen noch weitere Gesetze in zweiter Beratung wie beispielsweise das Landesgesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes und des Kommunalwahlgesetzes. Dies ermöglicht für die Landtagswahl am 14. März ausschließlich eine Briefwahl in einzelnen Regionen oder gar landesweit anzuordnen, wenn die Pandemie dies notwendig macht. Gesetze in erster Beratung sollen in die entsprechenden Ausschüsse verwiesen werden.