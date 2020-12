Mainz

Mainz 05 braucht gegen Bremen ersten Saison-Heimsieg

19.12.2020, 03:38 Uhr | dpa

Davy Klaassen und im Hintergrund Ludwig Augustinsson stehen nach dem 0:3 in der Saison 2019/2020 am Anstoßkreis. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga will der Tabellenvorletzte FSV Mainz 05 im Duell mit Werder Bremen endlich den ersten Saison-Heimsieg landen. Bei einem Erfolg heute (15.30 Uhr/Sky) würden die Rheinhessen bis auf zwei Punkte an den Rivalen heranrücken und auf dem Relegationsplatz in die kurze Weihnachtspause gehen, wenn Arminia Bielefeld zur gleichen Zeit nicht bei Schalke 04 gewinnt. Trainer Jan-Moritz Lichte steht in der Partie bereits unter Druck. Der 40-Jährige hat seit der Amtsübernahme im September aus bisher zehn Spielen erst sechs Punkte geholt. Das ist die schlechteste Bilanz eines Mainzer Trainers in der Vereinsgeschichte.