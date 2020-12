Mainz

Gesundheitsministerin informiert über Beginn der Impfungen

22.12.2020, 02:37 Uhr | dpa

Rheinland-Pfalz steht in den Startlöchern für den bundesweit geplanten Auftakt der Corona-Impfungen am 27. Dezember. Als erstes sollen nach Angaben des Gesundheitsministeriums Menschen mit sehr hohem Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, geimpft werden. Daher sollen zunächst mobile Impfteams in stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederung fahren.

Nähere Informationen über den aktuellen Stand der Impfzentren, den Start der mobilen Impfteams, über die Priorisierung sowie über den Ablauf der Terminvergabe will Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag (15.00 Uhr) mitteilen.

Mit dabei sind auch der Landesimpfkoordinator, Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm (SPD), sowie der Vorsitzende des Ethikbeirates Impfen, Norbert Paul, von der Mainzer Universität. Wie viele Dosen des Impfstoffs von Biontech und Pfizer Rheinland-Pfalz für den ersten Schwung zur Verfügung hat, war zunächst noch unklar. Fest steht jedoch, dass er zunächst längst nicht für alle alten und besonders gefährdeten Menschen reichen wird.