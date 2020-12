Isolation statt Integration

Wie geflüchtete Kinder unter den Corona-Folgen leiden

Integration bedeutet vor allem die Begegnung zwischen Menschen. Im Lockdown ist das aber schwer. Flüchtlingskinder leiden häufig unter den Corona-Einschränkungen.

Die Corona-Pandemie stellt die Arbeit von Franz Hamburger vor eine besondere Herausforderung. Er ist Mitbegründer von Mentoring Mainz, einer Initiative, die geflüchteten Kindern und Jugendlichen Begleitung und Unterstützung anbietet. In der Corona-Krise findet das Mentoring über Telefon, statt persönlich statt – was die Arbeit erschwert. Doch Kommunikation ist nicht das einzige Problem.

Eine weitere Herausforderung während der Pandemie: Wo Schulen sich mit Wechselunterricht oder ganzen Schließungen vermehrt auf Homeschooling verlassen, erschwert alte Hardware oder schlichtweg fehlendes Equipment Flüchtlingskindern das eigenständige Lernen. "Der 10-Jährige hat eben keinen Laptop zuhause. Alles, was für die Schule online ansteht, macht er über das Smartphone seiner Mutter", erzählt Gaby Grünert, die über die Malteser ehrenamtlich eine afghanische Flüchtlingsfamilie betreut.



Zu viert wohnen die Eltern mit Sohn und 6-jähriger Tochter in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Hechtsheim, die Küche ist in einem Zimmer bereits inklusive. Im Lockdown muss sich der Grundschüler beim Lernen mit wenig Platz und gelegentlichen Störungen arrangieren.

Schwierigkeiten bei Online-Kommunikation

Auch bei Mentoring Mainz ist das Problem fehlender technischer Geräte bekannt. Franz Hamburger erzählt von Einrichtungen, wo sich sieben bis acht Kinder einen Computer teilen müssen, wenn sie online Unterrichtsmaterialien abrufen wollen. Keine idealen Arbeitsbedingungen, räumt er ein. Besonders schwierig ist die Umstellung auf das verstärkte Lernen von zuhause aus seiner Sicht zudem, weil dabei die Möglichkeit, direkte Rückfragen bei Verständnisproblemen zu stellen, wegfalle. Zwar können die Schüler eine Mail schreiben, aber auf eine Antwort müssten sie dann länger warten.

Flüchtlingskinder könnten weiter benachteiligt werden

Letztendlich könnte die Pandemie dazu führen, dass sich die soziale Kluft vergrößert, vermutet Hamburger. Seine Sorge: Die Chancen auf Bildungserfolg könnten für benachteiligte Kinder zusätzlich eingeschränkt werden, die Noten für Flüchtlingskinder in diesem Schuljahr deutlich schlechter ausfallen. Gänzlich pessimistisch fällt seine Prognose jedoch nicht aus. Fördermaßnahmen wie Nachhilfestunden oder das Engagement von Lehrkräften gegenüber Kindern mit besonderem Lernbedarf könnten den Effekt abmildern, erklärt der emeritierte Professor für Erziehungswissenschaft.

Dass zumindest bei denen über Mentoring Mainz betreuten Schützlingen trotz dieser vielen Widrigkeiten wenig an Niedergeschlagenheit zu spüren ist, erklärt sich Franz Hamburger so: "Je jünger Kinder sind, desto kürzer ist der Zeithorizont, in dem sie ihre Lage interpretieren." Oftmals sei ihre Zukunftsplanung auf den nächsten Tag begrenzt. Das erleichtere den Umgang mit dem Status Quo. Wer immer nur auf den nächsten Tag schaue, könne sich nicht darum sorgen, wie die Lage in einigen Wochen aussehe.