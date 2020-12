Mainz

Nach Knie-OP: Mainz mehrere Wochen ohne Kunde Malong

29.12.2020, 19:55 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss längere Zeit ohne seinen Nationalspieler Pierre Kunde Malong auskommen. Der Kameruner habe sich am Dienstag in München einem Eingriff am rechten Kniegelenk unterzogen und falle je nach Heilungsverlauf voraussichtlich vier bis sechs Wochen aus, teilten die Rheinhessen mit. Der 25-Jährige hatte sich im Training vor dem verlorenen DFB-Pokal-Zweitrunden-Spiel gegen den VfL Bochum in der vergangenen Woche verletzt.