Mainz

Mainzer Aarón Martín wechselt auf Leihbasis zu Celta Vigo

31.12.2020, 13:34 Uhr | dpa

Der FSV Mainz 05 verleiht Aarón Martín bis zum Saisonende an den spanischen Erstligisten Celta Vigo. Das teilte der Tabellen-17. der Fußball-Bundesliga am Donnerstag mit. Der Außenverteidiger absolvierte in dieser Saison nur fünf Spiele. "Aarón ist mit dem Wunsch auf Mainz 05 zugekommen, in seiner Heimat die Chance auf mehr Spielpraxis suchen zu dürfen", sagte der neue Sportdirektor Martin Schmidt. Der 23-Jährige Martín war 2018 von Espanyol Barcelona zu den Rheinhessen gekommen.