Mainz 05 leiht Abass Issah an Twente Enschede aus

04.01.2021, 19:45 Uhr | dpa

Der Mainzer Abass Issah in Aktion. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der 1. FSV Mainz 05 verleiht Abass Issah bis zum Ende der Saison an den FC Twente Enschede. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte soll der 22 Jahre alte ghanaische Offensivspieler beim Club der niederländischen Eredivisie mehr Spielpraxis sammeln. Issah kam bei den Mainzern in der aktuellen Spielzeit bislang auf drei Pflichtspieleinsätze.

"Abass ist ein junger, ehrgeiziger Spieler, entsprechend hat er darum gebeten, ihm die Chance auf mehr Spielminuten zu geben", sagte 05-Sportdirektor Martin Schmidt. "Er hat bei seiner vorangegangenen Leihe an den FC Utrecht gute Erfahrungen in der Eredivisie gemacht, daher haben wir seinem Wunsch entsprochen."