Däne Svensson wird als neuer Mainz-Cheftrainer vorgestellt

05.01.2021, 03:06 Uhr | dpa

Der 1. FSV Mainz 05 wird heute den neuen Cheftrainer Bo Svensson offiziell vorstellen. Beim vom Abstieg bedrohten Tabellenvorletzten der Fußball-Bundesliga ist der 41-jährige Däne bereits der vierte Coach in dieser Saison. Svensson kehrt vom österreichischen Zweitligisten FC Liefering, für den er in den vergangenen anderthalb Jahren erfolgreich arbeitete, an den Rhein zurück. Er spielte von 2007 bis 2014 für die Nullfünfer und absolvierte dabei 122 Pflichtspiele.

Von 2014 bis 2019 trainierte er im Mainzer Nachwuchsleistungszentrum unter anderem die U19- und die U17-Mannschaften. Svensson bringt vom FC Liefering den gebürtigen Mainzer und früheren 05-Jugendcoach Babak Keyhanfar als Co-Trainer mit.