Mainz

Spiegel kritisiert Vorschlag für Kinderrechte im Grundgesetz

13.01.2021, 13:44 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzische Jugendministerin Anne Spiegel (Grüne) hat den Vorschlag der Bundesregierung zur Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz scharf kritisiert. Die nun vorgeschlagene Ergänzung in Artikel 6 des Grundgesetzes sei "nur ein Feigenblatt", erklärte Spiegel am Mittwoch in Mainz. Die geplante Formulierung, wonach das Wohl des Kindes "angemessen zu berücksichtigen" sei, bringe keine Verbesserung für die Kinderrechte. Mit "Symbolpolitik und Lippenbekenntnissen" sei niemandem geholfen, vor allem nicht den Kindern.

Mit der genannten Formulierung falle die Bundesregierung hinter die UN-Kinderrechtskonvention und die bereits geltende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zurück, kritisierte Spiegel. "Ausgerechnet in einer Zeit, in der das Kindeswohl und die Kinderrechte bei den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie oftmals unberücksichtigt bleiben, droht ein schlechter Kompromiss, der keinerlei Fortschritt für die Kinderrechte in Deutschland bedeutet."

Ob das Vorhaben bis zur Bundestagswahl abgeschlossen werden kann, ist offen, denn Union und SPD brauchen dafür auch Oppositionsstimmen. Das Grundgesetz kann nur mit Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat geändert werden. In ihrem Koalitionsvertrag hatten sich CDU, CSU und SPD vorgenommen, die Rechte von Kindern ausdrücklich ins Grundgesetz aufzunehmen. Kinderschutzorganisationen fordern das seit Jahren.