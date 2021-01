Mainz

Mainz verleiht Belgier Lavalée nach St. Truiden

18.01.2021, 22:11 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 leiht den belgischen Innenverteidiger Dimitri Lavalée bis Saisonende in sein Heimatland an VV St. Truiden aus. Das gaben die Rheinhessen am Montagabend bekannt. Der 24-Jährige war erst im Sommer ablösefrei von Standard Lüttich gekommen, bestritt für die Mainzer seitdem aber nur vier Spiele in der Regionalliga-Mannschaft.