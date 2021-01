Mainz

CDU gegen Öffnung der Grundschulen in der kommenden Woche

26.01.2021, 16:03 Uhr | dpa

Die CDU in Rheinland-Pfalz ist gegen eine Öffnung der Grundschulen in der kommenden Woche. Alle Schulen müssten bis zum 14. Februar geschlossen bleiben, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf am Dienstag in Mainz.

Die Landesregierung hat in Änderung der jüngsten Bund-Länder-Vereinbarung zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen, ab kommender Woche für die ersten vier Klassen einen Wechselunterricht mit Lernen daheim und in der Schule zu praktizieren. Dabei bleibt die Präsenzpflicht weiter ausgesetzt.

"Wir können uns jedwede Öffnung einer Schule vor dem 14.2. nicht vorstellen", sagte Baldauf nach einer Videokonferenz mit Eltern-, Schüler- und Lehrervertretern. "Keiner weiß, wie das überhaupt funktionieren soll." Auch wenn die Inzidenz der Corona-Infektionen am 15. Februar weiter über der Schwelle von 50 liege, müssten die Schulen geschlossen bleiben.

Baldauf sprach sich dafür aus, wegen der zusätzlichen Aufgaben in der Kinderbetreuung die Zahl der Urlaubstage für Eltern zu erhöhen. Dies sollte auf Bundesebene sowie für Landesbedienstete geregelt werden, sagte der Fraktionschef, der auch Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl im März ist. Auch von den Tarifparteien wünsche er sich entsprechende Vereinbarungen für Eltern von Kindern in der Kita oder im schulpflichtigen Alter.