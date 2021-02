Mainz

Mainzer Neuzugang Glatzel muss fünf Tage in Isolation

02.02.2021, 13:53 Uhr | dpa

Der Mainzer Neuzugang Robert Glatzel von Cardiff City muss wegen der Einreisebeschränkungen in Deutschland in eine fünftägige Isolation und kann erst danach ins Training einsteigen. Einen entsprechenden "Kicker"-Bericht bestätigte der Fußball-Bundesligist am Dienstag. Damit dürfte der 27-jährige Stürmer für das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. Union Berlin nicht infrage kommen.

"Roberts bisherige Testergebnisse sind negativ ausgefallen", teilte eine Vereinssprecherin auf dpa-Anfrage mit. Bei weiteren negativen Testergebnissen könne er im Rahmen der behördlichen Vorgaben und unter Einhaltung der bekannten Schutzmaßnahmen des Vereins das Training bei Mainz 05 aufnehmen. Wegen der Corona-Mutation in Großbritannien sind die Bestimmungen für Einreisende von der britischen Insel besonders streng.

Mainz 05 hatte am Montagabend die Ausleihe Glatzels bis Saisonende bekanntgegeben. Der gebürtige Münchner hatte bis 2019 für den 1. FC Heidenheim in der 2. Liga gespielt, bevor er für gut sechs Millionen Euro Ablöse zum walisischen Zweitligisten Cardiff City wechselte, wo er einen Vertrag bis 2022 unterschrieben hat.