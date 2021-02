Streit eskaliert

Spurwechsel führt zu Schlägerei mit Besenstiel

03.02.2021, 07:52 Uhr | dpa

In Bad Kreuznach bei Mainz haben "Meinungsverschiedenheiten im Straßenverkehr" zu einer Schlägerei geführt – auch ein Besenstiel kam zum Einsatz. Drei Männer wurden verletzt.

Ein Spurwechsel hat am Dienstagabend in Bad Kreuznach bei Mainz zu einer Schlägerei mit mutmaßlich neun Menschen geführt. Dabei erlitten zwei Männer im Alter von 21 und 31 Jahren Platzwunden am Kopf und ein 19-Jähriger brach sich vermutlich den Finger, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Die Auseinandersetzung habe bei der Einfahrt eines Supermarktes aufgrund von "Meinungsverschiedenheiten im Straßenverkehr" begonnen. Nachdem Zeugen die Gruppe getrennt hatten, sei die Schlägerei in derselben Straße fortgesetzt worden. Dabei sei auch ein Besenstiel zum Einsatz gekommen. Die Polizei habe dort die Verletzten gefunden.

Die Angreifer seien mit zwei Autos geflohen. Es sei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.