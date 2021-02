Mainz

Szalai erstmals seit knapp einem Jahr in der Startelf

06.02.2021, 15:30 Uhr | dpa

Stürmer Adam Szalai steht erstmals seit knapp einem Jahr wieder in der Startelf des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Der 33 Jahre alte ungarische Nationalspieler hat für das Heimspiel des Tabellenvorletzten gegen den 1. FC Union Berlin an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Vorzug vor Neuzugang Robert Glatzel erhalten. Szalai stand letztmals am 23. Februar 2020 beim 0:4 in Wolfsburg in der Anfangsformation der Rheinhessen und hatte danach sportlich keine Rolle mehr gespielt.

Der zu Wochenbeginn von Cardiff City gekommene Glatzel sitzt zunächst auf der Bank. "Er war in der Quarantäne und kennt die Mitspieler noch gar nicht richtig. Es wäre wahrscheinlich ein bisschen verfrüht gewesen. Deswegen fängt Adam heute an", sagte 05-Sportvorstand Christian Heidel bei Sky.