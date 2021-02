"Gemeinschaft der Narren"

Malu Dreyer ruft zum Ende der Fastnacht zu Hoffnung auf

16.02.2021, 14:40 Uhr | dpa

Der Empfang am Fastnachtsdienstag in Rheinland-Pfalz fiel anders als geplant aus. Doch eines bleibt: Hoffnung und Zusammenhalt, wie Ministerpräsident Malu Dreyer meint.

Leise Töne in der Staatskanzlei statt Pfeifen und Trommeln: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat bei einem digitalen Empfang am Fastnachtsdienstag zum Zusammenhalt aller Menschen aufgerufen. Den im Livestream zugeschalteten Mainzer Fastnachtsvereinen und Garden rief Dreyer aus dem leeren Festsaal der Staatskanzlei zu: "Ihr seid ein Funkeln der Hoffnung in dieser schwierigen Zeit."

In der Corona-Pandemie komme es auf jeden Einzelnen an, sagte die SPD-Politikerin und reimte in der Bütt: "Ohne die Hilfe, den Zusammenhalt und den Einsatz von allen wäre die Pandemie noch deutlich schlimmer ausgefallen." Im pinkfarbenen Blazer und mit vierfarbigen Federn im Haar bekannte sich die Regierungschefin zur "Gemeinschaft der Narren" und wandte sich gegen Hass und Gewalt: "Den braunen Tendenzen begegnen wir vierfarbbunt!"

"Zusammen sind wir eins"

Im Zeichen der Fastnacht hob die gebürtige Pfälzerin und jetzige Triererin den Zusammenhalt in dem von unterschiedlichen Regionen geprägten Bundesland hervor: "So soll es erklingen von Koblenz bis Mainz: Zusammen sind wir Rheinland-Pfalz, zusammen sind wir eins." Die Pandemie habe die Menschen so sehr zusammengeschweißt, dass sie bei der Fastnacht 2022 dann richtig durchstarten könnten, sagte der Moderator des Empfangs, Andreas Bockius.

Der Präsident des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), Reinhard Urban, zeigte sich erfreut über die Resonanz auf die digitalen Formate der Fastnacht in diesem Jahr. "Das Wichtigste dabei: Niemand wurde in Gefahr gebracht, sich zu infizieren." Auch im Vermissen des geselligen Treibens auf den Straßen sei deutlich geworden, wie tief die Fastnacht in den Herzen verwurzelt sei. Und jede Situation hat auch was Gutes: Der MCV-Präsident war nach eigenen Worten am Morgen nach dem Rosenmontag ungewohnt ausgeschlafen.