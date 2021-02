Digitale Veranstaltungen

Politischer Aschermittwoch im Zeichen der Wahl

17.02.2021, 08:46 Uhr | dpa

Ministerpräsidentin Malu Dreyer: Auch in Rheinland-Pfalz startet heute der politische Aschermittwoch. (Quelle: Bernd Elmenthaler/Archivbild/imago images)

Der Aschermittwoch steht in Rheinland-Pfalz im Zeichen der Landtagswahl im März. Mit einem digitalen Programm stellen die Parteien ihre Inhalte vor.

Die politischen Parteien in Rheinland-Pfalz nutzen den Aschermittwoch zu digitalen Veranstaltungen mit Blick auf die Landtagswahl am 14. März. Bei der SPD lautet das Motto "Aschermittwoch mal anders". Neben Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist dazu auch der "Obermessdiener der Mainzer Fastnacht", Andreas Schmitt, angekündigt. Einen inhaltlichen Schwerpunkt will die SPD mit der Unterstützung der Kultur während der Corona-Situation setzen.

Die CDU Rheinland-Pfalz lädt zum digitalen Aschermittwoch mit dem Spitzenkandidaten Christian Baldauf, dem Bundespartei-Chef Armin Laschet und der Landesvorsitzenden Julia Klöckner ein. Während Laschet zugeschaltet wird, sind Klöckner und Baldauf in einem Studio in Mainz.



Zu Gast bei den Grünen (16.11 Uhr) ist der Fraktionschef im Bundestag, Anton Hofreiter – dieser sorgte mit einem "Spiegel"-Interview für Diskussionen, in dem er sich mit Blick auf den Neubau von Einfamilienhäusern dafür aussprach, Wohnraum für viele statt für wenige Menschen zu schaffen. Die rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin Anne Spiegel ist zuvor (10.30 Uhr) auch mit einem Video-Auftritt bei der Bundespartei der Grünen angekündigt.