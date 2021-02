Mainz

Polizei lobt Mainzer für Disziplin an Fastnacht

17.02.2021, 13:36 Uhr | dpa

Die Polizei hat sich am Ende der Fastnacht bei den Mainzern für das solidarische Miteinander bedankt. Demnach hielten sich die allermeisten Menschen in der Fastnachts-Hochburg vorbildlich an die aktuellen Coronaregeln, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. So seien etwa an Altweiberdonnerstag lediglich vier Verstöße gegen die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung gemeldet worden.

An Rosenmontag lag die Zahl nach Angaben des Mainzer Präsidiums bei 18 und am Dienstag erneut bei vier. "An allen anderen Tagen waren es null. Das entspricht den Erfahrungen und Werten aus den letzten Wochen", schreiben die Beamten, die trotz stark eingeschränkter Fastnacht auf den Straßen der Landeshauptstadt unterwegs waren.