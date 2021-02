Mainz

CDU legt 13-Punkte-Plan zur Corona-Bekämpfung vor

17.02.2021, 15:15 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzische CDU setzt in der Bekämpfung der Corona-Pandemie auf eine bessere Koordination der Behörden im Land und auf mehr freiwillige Selbsttests in der Bevölkerung. Dreieinhalb Wochen vor der Landtagswahl legte die Partei am Mittwoch einen 13-Punkte-Plan vor, der das Pandemie-Management im Land verbessern soll. Darin ist unter anderem die Schaffung eines Landesgesundheitsamtes als zentrale Steuerungseinheit bei der Virusbekämpfung vorgesehen. Mit der Arbeit des Landesamtes für Soziales, das in Rheinland-Pfalz auch die Obere Gesundheitsbehörde ist, zeigte sich CDU-Gesundheitsexperte Christoph Gensch unzufrieden.

Mitarbeiter von Gesundheitsämtern in Orten mit einem geringen Infektionsgeschehen sollen digital an andere Ämter delegiert werden können, um der lokalen Überlastung in einzelnen Hotspots vorzubeugen. Die CDU spricht sich zudem für den flächendeckenden Einsatz der Software "Sormas" aus, die das Nachverfolgen von Infektionsketten erleichtern soll.

Nach der bundesweiten Zulassung von funktionierenden und praktikablen Selbsttests sollen diese nach Ansicht der CDU so schnell wie möglich an Schulen, Kindertagesstätten und auch Wahllokalen eingeführt werden. Bis dahin solle die vom Bund in Aussicht gestellte "Möglichkeit zur anlasslosen und kostenlosen Schnelltestung in Apotheken, Arztpraxen und Testzentren umfangreich genutzt werden". Darüber hinaus könnten nach Ansicht der CDU Schnelltests in Gebieten mit einem hohen Infektionsgeschehen beispielsweise an Marktplätzen, Straßen oder in Testzentren angeboten werden. Die Möglichkeit, dass es dabei zu einem Überstrapazierung der Testungen kommt, beurteilt Gensch als gering.