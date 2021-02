Mainz

AfD: Verhandlung mit islamischen Verbänden beenden

23.02.2021, 16:10 Uhr | dpa

Knapp elf Monate nach Abschluss von Zielvereinbarungen der rheinland-pfälzischen Landesregierung mit vier islamischen Verbänden hat die AfD im Bundesland erneut den Abbruch der Verhandlungen gefordert. Organisationen wie die Ditib, die "extremistisch und islamistisch" sei, könnten kein Partner sein, sagte der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Joachim Paul am Dienstag in Mainz. "Man will dieser Organisation die Türen zu unseren Schulen aufschließen, das ist absolut verantwortungslos."

Die Zielvereinbarungen müssten jetzt endgültig abgebrochen werden, forderte Paul. Er kritisierte auch die 2013 gegründete Schura, den Landesverband der Muslime. "Wir haben bei allen Organisationen Bezüge in den Islamismus und Extremismus, das gilt auch für die Schura."

AfD-Fraktionschef Uwe Junge sprach von einer "Gefährdung unserer Bürger und unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung".

Seit Unterzeichnung der Zielvereinbarungen im April 2020 läuft eine Frist von eineinhalb Jahren. Danach will das Land die Einhaltung der vereinbarten Grundsätze prüfen. Ein angestrebter Grundlagenvertrag soll Regelungen zu islamischen Feiertagen, zum islamischen Religionsunterricht und zu neu zu schaffenden Professuren für islamische Religionspädagogik enthalten.