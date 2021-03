Mainz

CDU kritisiert Genehmigungspraxis bei Extra-Schulstunden

03.03.2021, 16:57 Uhr | dpa

Die Schulen in Rheinland-Pfalz erhalten aus Sicht der CDU-Fraktion zu wenige Lehrerwochenstunden für zusätzliche organisatorische und pädagogische Maßnahmen. "Man gibt Schulen nicht das, was sie benötigen, um ihre Arbeit leisten zu können", kritisierte die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, Anke Beilstein, am Mittwoch in Mainz.

Nach der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Fraktion wertete die CDU-Fraktion die Daten zu den sogenannten Gliederungsplänen aus. "Wir haben festgestellt, dass es große Unterschiede gibt zwischen dem, was beantragt wurde und dem, was zugeteilt wurde", sagte Beilstein. So hätten die Schulen für soziale Zwecke 758 Wochenstunden zusätzlich beantragt, aber nur 302 genehmigt bekommen.

Zur Sprachförderung seien 7615 Stunden beantragt, aber nur 5850 genehmigt worden, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Martin Brandl. Gerade in städtischen Gebieten seien diese Stunden überproportional nicht genehmigt worden. Beilstein und Brandl äußerten sich besorgt, dass fehlende Stunden für soziale Zwecke und die Sprachförderung in Zeiten der Pandemie dazu führten, dass Schülerinnen und Schüler den Anschluss verlieren könnten.

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) erklärte in der Antwort auf die parlamentarische Anfrage, "Abweichungen aus den ursprünglich beantragten und den tatsächlich bereitgestellten Stunden" seien aufgrund von Veränderungen etwa bei den Schülerzahlen möglich. Die Schulbehörde verfüge neben der Zuweisung von Lehrerwochenstunden auch über ein Budget, mit dem etwa Verträge mit Sprachförderlehrkräften auch während des Schuljahres abgeschlossen werden könnten, um so auf einen sich verändernden Bedarf reagieren zu können.