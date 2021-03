Mainz

Mainz will mit Sieg die direkten Abstiegsplätze verlassen

13.03.2021, 01:52 Uhr | dpa

Der FSV Mainz 05 will mit einem Heimsieg erstmals im Kalenderjahr 2021 die direkten Abstiegsplätze verlassen. Das Team von Trainer Bo Svensson empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den SC Freiburg, gegen den in der Hinserie der einzige Sieg gelungen war. Mit einem Remis oder einem Sieg würden die Rheinhessen zumindest für eine Nacht an Arminia Bielefeld vorbeiziehen. Der Aufsteiger spielt erst am Sonntag bei Bayer Leverkusen.

Svensson muss weiter ohne Stürmer Karim Onisiwo (muskuläre Verletzung) planen. Dafür ist Robin Quaison wieder ein Startelfkandidat. Vor dem Heimspiel gegen die Breisgauer wurde im Stadion ein neuer Rasen verlegt.