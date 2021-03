Mainz

AfD-Politiker Bollinger: "Gute Leistung", "sehr zufrieden"

14.03.2021, 20:30 Uhr | dpa

Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Landtag von Rheinland-Pfalz, Jan Bollinger, hat das Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl trotz Verlusten als positiv bewertet. "Die AfD ist zweistellig geworden. Das war unser Ziel. Wir wollten drittstärkste Kraft werden, das haben wir erreicht, unter schwierigen Bedingungen", sagte Bollinger am Sonntag in Mainz. Die AfD habe "eine gute Leistung gebracht" und sei "sehr zufrieden mit dem Ergebnis". Als Grund sieht Bollinger auch, dass seine Partei in der Corona-Politik "Angebote" gemacht habe.