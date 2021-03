Mainz

Streit zum Landtagsfraktionschef der Freien Wähler gewählt

19.03.2021, 18:25 Uhr | dpa

Joachim Streit ist zum ersten Fraktionschef der Freien Wähler im Landtag von Rheinland-Pfalz gewählt worden. Der 55-Jährige war auch Spitzenkandidat seiner Partei im Landtagswahlkampf. Die Freien Wähler hatten überraschend den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft und sind damit erstmals im Landtag vertreten. Die Entscheidung für Streit sei auf der konstituierenden Sitzung der sechsköpfigen Fraktion einstimmig gefallen, teilten die Freien Wähler am Freitag in Mainz mit. "Dies ist der Beginn einer neuen Zeitrechnung in Rheinland-Pfalz", sagte Streit. Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion ist der Landesvorsitzende Stephan Wefelscheid.