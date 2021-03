Sinsheim

Hoffenheim will im Heimspiel gegen Mainz neue Serie starten

21.03.2021, 01:25 Uhr | dpa

Die TSG 1899 Hoffenheim will nach dem Rückschlag im Landesduell mit dem VfB Stuttgart eine neue Serie starten. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß empfängt heute zum 26. Bundesliga-Spieltag Abstiegskandidat FSV Mainz 05. "Wir wollen Jäger sein und wir wollen klettern in der Tabelle. Das ist alles, was für uns zählt", kündigte Chefcoach Hoeneß vor Beginn des letzten Saisondrittels an. Personell kann die TSG quasi in Bestbesetzung antreten, einzig ein Einsatz von Offensivspieler Christoph Baumgartner (Oberschenkelprellung) ist fraglich.