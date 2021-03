Mainz

Bürgerbeauftragte erhält weniger Beschwerden

25.03.2021, 11:45 Uhr | dpa

Die Zahl der Eingaben bei der Bürgerbeauftragten von Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leicht zurückgegangen. Insgesamt erreichten Barbara Schleicher-Rothmund 2193 Eingaben, 99 weniger als im Jahr zuvor. Rund elf Prozent (238) der Petitionen befassten sich mit dem Thema Corona. "Es ging um die Öffnung von Gotteshäusern, Besuche in Seniorenheimen oder die Erreichbarkeit von Verwaltungen wie etwa Kfz-Zulassungsstellen und die Maskenpflicht", berichtete Schleicher-Rothmund am Donnerstag.

Die Pandemie habe ihre Arbeit sowohl inhaltlich als auch in den Abläufen beeinflusst. So musste etwa die Anzahl der Sprechtage von 32 auf neun reduziert werden, wodurch auch die Petitionen weniger wurden. Die Bürgerbeauftragte erhält nicht nur Eingaben etwa zu Corona-Auflagen, auch bei Ärger mit Behörden in Rheinland-Pfalz kann sie sich vermittelnd einschalten.