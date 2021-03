Mainz

Ditib-Landesvorsitzender: Rücktritt nach Vortragseinladung

Nach massiver Kritik an der Einladung eines türkischen Historikers hat der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende des Moscheevereins Ditib seinen Rücktritt erklärt. Als Landesvorsitzender trage er die volle Verantwortung für die Einladung "einer Person wie Ahmet Simsirgil, der in seinen Texten und Äußerungen offene Hetze" betrieben habe, erklärte Yilmaz Yildiz am Samstag.

Der stellvertretende Landesvorsitzende Cihan Sen sagte am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur, der Landesvorstand werde nun über die personelle Neuaufstellung beraten. Mit dem Rücktritt bekräftige Ditib Rheinland-Pfalz das Bekenntnis zur Fortführung des Dialogs mit der Landesregierung auf dem Weg zu einem Grundlagenvertrag mit vier islamischen Verbänden.

Wegen der dann zurückgenommenen Einladung von Simsirgil, dem antizionistische und homophobe Aussagen vorgeworfen werden, wurde die Landesregierung erstmals seit der Unterzeichnung von Zielvereinbarungen am 1. April 2020 bei einem der vier islamischen Verbände vorstellig und forderte eine Stellungnahme an. "Vom eingeladenen Gast sind öffentliche Äußerungen bekannt, die im klaren Gegensatz zu dem in der Zielvereinbarung geschlossenen Verständnis stehen", erklärte ein Sprecher des zuständigen Kulturministeriums. Nach der Stellungnahme von Ditib werde die Landesregierung entscheiden, "welche Konsequenzen sie für den Zielvereinbarungsprozess aus diesem Vorgang ableitet".

CDU und AfD haben gefordert, den Prozess der Zielvereinbarung mit Ditib zu beenden. Im Herbst will die Landesregierung die Einhaltung der vereinbarten Grundsätze prüfen und dann über eine Fortsetzung der seit 2016 unterbrochenen Verhandlungen über einen Grundlagenvertrag entscheiden. Dieser soll Regelungen zu islamischen Feiertagen, zum islamischen Religionsunterricht und zu neu zu schaffenden Professuren für islamische Religionspädagogik enthalten.