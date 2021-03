Mainz

Verhandlungen in Mainz: Abschluss für Metall-Industrie naht

31.03.2021, 01:45 Uhr | dpa

Die IG Metall will am heutigen Mittwoch mit den Arbeitgebern der Metall- und Elektroindustrie über die regionale Übernahme des Pilotabschlusses aus Nordrhein-Westfalen verhandeln. Es geht um Lohnzuwächse für Hunderttausende Beschäftigte in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland. Gespräche mit dem Verband Hessenmetall sollen ab 11.00 Uhr im kleinen Kreis in einem Mainzer Hotel beginnen, wie die Gewerkschaft und Hessenmetall am Dienstag mitgeteilt hatten. Anschließend wollen sich die Verhandlungsführer Jörg Köhlinger (IG Metall) und Johannes Heger (Hessenmetall) gegen 12.30 Uhr äußern.

Der Abschluss in Nordrhein-Westfalen sei ein guter Kompromiss, dem man sich anschließen wolle, hatte ein Gewerkschaftssprecher gesagt. "Die IG Metall Mitte strebt die Übernahme des Pilotabschlusses aus NRW noch vor Ostern an." Ähnlich hatte sich Hessenmetall geäußert. "Wir begrüßen die Einigung in der M+E-Industrie Nordrhein-Westfalen als einen pandemieangepassten, fairen und langfristig tragfähigen Kompromiss."

Die IG Metall verhandelt für 380 000 Branchenbeschäftigte in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Für die Mitarbeiter in Thüringen werde es separate Gespräche geben. Zuletzt hatte es in vielen Betrieben der Metall- und Elektroindustrie Warnstreiks gegeben.

In Nordrhein-Westfalen hatten sich die IG Metall und die Arbeitgeber in der Nacht zum Dienstag auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Die Vereinbarung sieht neben einer Corona-Prämie von 500 Euro in diesem Jahr dauerhafte Sonderzahlungen ab 2022 vor, die in Betrieben mit Beschäftigungsproblemen für einen finanziellen Ausgleich bei einer Senkung der Arbeitszeit verwendet werden können.