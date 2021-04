Mainz

Bischof Kohlgraf ruft zur Fürsorge und Miteinander auf

02.04.2021, 15:50 Uhr | dpa

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat in seiner Karfreitagsliturgie zur Fürsorge und Mitmenschlichkeit aufgerufen. Jesus wolle in den Menschen Hand und Fuß, Herz und Stimme bekommen, sagte der katholische Geistliche laut einem vorab verbreiteten Text seiner Predigt im Mainzer Dom. "Wir sollen jeden Tag versuchen, die Not und die Bedürfnisse anderer zu sehen, konkret zu helfen, wo konkrete Probleme anstehen." Es gelte miteinander statt übereinander zu reden. Menschen müssten die Perspektive ändern, wenn sie in anderen Menschen nicht Brüder und Schwestern, sondern Konkurrenten oder einen Zweck für sich selbst sehen. "Wir müssen beginnen, ohne Berechnung zu handeln."