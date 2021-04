Mainz

Mainzer Johannisnacht fällt auch 2021 aus

21.04.2021, 17:24 Uhr | dpa

Die für Ende Juni (25.-28.) geplante Mainzer Johannisnacht ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. "Leicht fällt diese Entscheidung niemandem, aber alles andere wäre angesichts der weiterhin angespannten Lage nicht zu verantworten", teilte Festdezernentin Marianne Grosse am Mittwoch mit. Die Absage sei für alle Beteiligten sehr bedauerlich. Natürlich denke man besonders intensiv an die vielen Kulturschaffenden und Schaustellerinnen und Schausteller. "Was bleibt, ist die Hoffnung auf eine schöne Johannisnacht im Jahr 2022", meinte Grosse. Auch im vergangenen Jahr war die Johannisnacht wegen der Pandemie abgesagt worden.