Mainz

Arbeitsagentur präsentiert Daten für Rheinland-Pfalz

29.04.2021, 02:32 Uhr | dpa

Die Arbeitsagentur stellt heute die Arbeitsmarktdaten für April in Rheinland-Pfalz vor. Im März war die Arbeitslosigkeit in dem Bundesland saisonüblich leicht zurückgegangen. Laut Arbeitsagentur waren im März 122 600 Menschen arbeitslos, 3200 oder 2,5 Prozent weniger als im Februar. Gegenüber dem Vorjahresmonat wurden 20 000 Arbeitslose mehr gezählt. Das entsprach einem Plus von 19,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,4 Prozent.

Stichtag für die Erhebung der neuen Zahlen war der 13. April.