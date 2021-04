Mainz

"Sterne der Satire" in Mainz jetzt auch hörbar

29.04.2021, 17:25 Uhr | dpa

Die "Sterne der Satire" in Mainz sind jetzt nicht mehr nur sicht-, sondern auch hörbar. Am zentralen Stern auf dem Romano-Guardini-Platz können Besucher einen QR-Code scannen und dann einer der 80 Persönlichkeiten lauschen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Außerdem ließen sich Informationen zu den Ausgezeichneten abrufen.

"Die digitale Erweiterung unseres Walk of Fame des Kabaretts ist eine wunderbare Möglichkeit, Kultur auch trotz Beschränkungen in der Corona-Krise kostenfrei, unkompliziert und gefahrlos draußen genießen zu können", erklärte Kulturdezernentin Marianne Grosse.

Mit den Metallplatten im Boden vor dem Deutschen Kabarettarchiv in Mainz, die an den "Walk of Fame" in Hollywood angelehnt sind, erinnert das Archiv den Angaben zufolge an herausragende Persönlichkeiten, die das Genre Kabarett geprägt haben - von Dieter Hallervorden über Dieter Hildebrandt bis zu Marlene Dietrich und Erika Mann.