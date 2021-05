Mainz

FDP wählt bei digitalem Parteitag neuen Vorstand

08.05.2021, 01:23 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzische FDP wählt am Samstag (10.00 Uhr) auf einem digitalen Parteitag ihren neuen Vorstand. Der Landesvorsitzende Volker Wissing hat erklärt, erneut für dieses Amt antreten zu wollen. Wissing ist auch Generalsekretär der Bundes-FDP. Die FDP wird in der künftigen Ampel-Regierung in Mainz zwei Minister stellen. Die Liberalen haben sich zu Personalfragen noch nicht öffentlich geäußert, es gilt aber als sehr wahrscheinlich, dass die Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl, Daniela Schmitt, Wissing an der Spitze des Wirtschaftsministeriums ablösen wird. Bisher war sie dort Staatssekretärin. Voraussichtlich wird auch Justizminister Herbert Mertin sein Amt behalten. Die FDP will ihr Personaltableau in der kommenden Woche beraten und beschließen.

Die rund 200 Delegierten werden bei dem Parteitag am Samstag ihre Stimme online abgeben, übertragen wird die Veranstaltung aus einem Studio in einem Hotel in Mainz. Aus rechtlichen Gründen kann die Personenwahl nach Angaben der FDP nur als digitale Vorwahl stattfinden, die Wahl muss im Anschluss per Brief bestätigt werden.

Es ist bereits der zweite digitale Parteitag für die rheinland-pfälzischen Freidemokraten binnen zwei Tagen. Am Donnerstagabend stimmten die Delegierten dem mit SPD und Grünen ausgehandelten Koalitionsvertrag mit knapp 83 Prozent zu.