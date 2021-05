Mainz

Hendrik Hering erneut Präsident des Landtags Rheinland-Pfalz

18.05.2021, 11:42 Uhr | dpa

Der rheinland-pfälzische Landtag hat am Dienstag den SPD-Abgeordneten Hendrik Hering erneut zu seinem Präsidenten gewählt. Der 52-Jährige erhielt die Zustimmung von 92 der 101 Abgeordneten. Die Vertreter der AfD enthielten sich. Vor fünf Jahren war Hendrik noch einstimmig gewählt worden.

Traditionell stellt die stärkste Fraktion den Parlamentspräsidenten, dies ist nach der Wahl vom 14. März weiterhin die SPD. Die konstituierende Sitzung des Landtags in Mainz fand coronabedingt in der Rheingoldhalle statt. Nach der Sommerpause will das Parlament in das dann neu sanierte historische Deutschhaus am Rheinufer zurückkehren.