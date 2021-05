Mainz

Ex-AfD-Chef sieht Seilschaften am Werk

19.05.2021, 06:09 Uhr | dpa

Der frühere rheinland-pfälzische AfD-Chef Uwe Junge geht in seinem neuen Buch mit seiner Partei hart ins Gericht. An der Spitze der Bundestagsfraktion sieht er einen "Machtkampf zwischen den bürgerlichen Kräften und den Rechtsaußen". Der Frust sei groß und übertrage sich auf die gesamte Partei, schreibt Junge in dem Buch "Rechts vs. Rechts", das er gemeinsam mit dem Bad Dürkheimer Journalisten Peter Hain verfasst hat, der ebenfalls der AfD angehört. Darin kritisiert Junge unter anderem, dass es bei den Kandidatenaufstellungen im Landesverband zuletzt eher um "Gefolgschaft und Seilschaft, weniger um Eignung, Leistung und Befähigung" gegangen sei.

Junge, der sich selbst als Wortführer der konservativ-bürgerlichen Strömung in der AfD sieht, war Ende 2019 auf dem Bundesparteitag mit seiner Kandidatur zur Wahl in den Bundesvorstand gescheitert. Als einen Grund sieht er im Rückblick mangelnde Unterstützung seines eigenen Landesverbandes und nennt dabei in seinem Buch den Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier und den damaligen Bundesvorsitzenden der Nachwuchsorganisation Junge Alternative, (JA) Damian Lohr, der den rechten "Flügel" unterstützt habe. In der Mainzer Parteiführung sei eine "JA-Gemeinschaft mit Flügelnähe" rund um Münzenmaier und Lohr entstanden. Dieser habe sich auch der stellvertretende Fraktionschef Jan Bollinger "aus machtpolitischem Kalkül unterworfen", während der frühere Fraktionsvize Joachim Paul nun außen vor sei.

Seinen Rückzug aus der Parteispitze begründete der frühere Bundeswehr-Offizier mit seiner angeschlagenen Gesundheit. Er habe sich aber auch nicht mehr "als bürgerliches Aushängeschild für eine sich zunehmend negativ verändernde Partei hergeben" wollen. Zudem habe er sich nicht mehr vorstellen können, "weitere fünf Jahre mit Leuten wie Lohr und Bollinger in einer Fraktion gute Miene zum bösen Spiel machen zu müssen". Seinen Nachfolger an der Partei- und Fraktionsspitze, Michael Frisch, nahm Junge weitgehend von seiner Kritik aus. Für die Schlappe bei der Landtagswahl, die der AfD einen Verlust von 4,3 Prozent bescherte, "kann man viele und vieles verantwortlich machen, nicht aber Michael Frisch".