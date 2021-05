Mainz

Machbarkeitsstudien für zwei Pendler-Radrouten sind fertig

20.05.2021, 12:56 Uhr | dpa

Die Machbarkeitsstudien für zwei der sieben geplanten Pendler-Radrouten in Rheinland-Pfalz sind fertig. Für die Strecke Worms - Frankenthal - Ludwigshafen sowie für die Route zwischen Konz, Trier und Schweich seien damit die Vorzugstrassen gefunden worden, teilte das Verkehrsministerium in Mainz am Donnerstag mit.

Für die etwa 60 Kilometer lange Strecke zwischen Worms und Ludwigshafen seien Start- und Zielpunkte in direkter Nähe zum Bahn-, Stadtbahn- und S-Bahn-Netz gefunden worden. Rund 90 Prozent der Strecke (54 Kilometer) könnten durch Anpassungen auf bereits bestehenden Radwegen verwirklicht werden. Die Kosten werden auf rund 7,6 Millionen Euro geschätzt.

Die Strecke zwischen Konz und Schweich ist zwar nur halb so lang - etwa 30 Kilometer - die Baukosten sind aber mit rund 14 Millionen Euro fast doppelt so hoch.

Pilotprojekt ist die Radroute zwischen Bingen, Ingelheim und Mainz, sie wird bereits umgesetzt. Ein größeres Projekt ist der Bau eines neuen Radweges entlang der Landstraße L 422 zwischen Ingelheim und Heidesheim, erste Abschnitte sind fertig. In diesem Jahr würden notwendige Querungshilfen und erforderliche Markierungsarbeiten ausgeschrieben und umgesetzt. "Zu Beginn des kommenden Jahres wird eine circa 18 Kilometer lange, zusammenhängende Strecke fertiggestellt sein."

Priorität haben zudem die Radroute am Oberrhein von Karlsruhe über Wörth nach Worms sowie die Radroute um Trier und in der Pfalz von Neustadt/Weinstraße nach Landau. Bei den drei anderen Projekten laufen die Vorbereitungen. Diese Radrouten führen von Remagen/Linz nach NRW, von Koblenz nach Neuwied und Boppard sowie von Kaiserslautern nach Landstuhl.

Bis 2026 sollen alle sieben Routen fertig oder wenigstens im Bau sein. Insgesamt erstrecken sie sich über 246 Kilometer.