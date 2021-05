Mainz

Corona-Regeln: Einhaltung wird an Pfingsten kontrolliert

21.05.2021, 16:55 Uhr | dpa

Auch am Pfingstwochenende wird in Rheinland-Pfalz die Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln kontrolliert. Schwerpunkte der Überprüfungen seien die Abstandsregelungen und die Maskenpflicht, teilte das Innenministerium in Mainz am Freitag mit. Innenminister Roger Lewentz (SPD) rief dazu auf, trotz der sinkenden Inzidenzwerte und der neuen Lockerungen nicht leichtsinnig zu werden.

Seit Freitag sind im Land wieder Kultur- und Sportveranstaltungen im Freien mit maximal 100 Zuschauern auf festen Plätzen erlaubt - mit einem negativen Corona-Test und bei einer Inzidenz unter 100. Das landesweite Alkohol-Konsumverbot im Freien entfällt. Bei einer Inzidenz unter 50 sind auch Innengastronomie und Kultur innen wieder möglich - mit Abstand, Test, festen Plätzen und Maske.