Mainz

Berufsorientierung: Mitmachfläche in ehemaligen Kaufhaus

27.05.2021, 14:57 Uhr | dpa

Vom Zöpfeflechten über das Dekorieren von Torten und Schmuck bis zum Schalten von Stromkreisen: Innovative und praktische Informationen zur Berufsorientierung finden Schüler und andere Interessierte ab Juni mitten in der Mainzer Innenstadt. Im sogenannten "Makerspace #machdeinhandwerk" können sich Jugendliche auf 450 Quadratmetern in verschiedenen Handwerksberufen ausprobieren und erste Kontakte mit Unternehmen knüpfen, wie die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt bei der Eröffnung am Donnerstag bekannt gab.

Da immer mehr Fachkräfte bald in Rente gingen, solle mit neuen Ideen Nachwuchs für das Handwerk begeistert werden, erklärte der Handwerkskammerpräsident von Rheinhessen, Hans-Jörg Friese. "Für eine Ausbildung im Handwerk ist die Nachfrage zu gering. 1994 gab es in Rheinhessen noch 6000 Auszubildende, der derzeitige Stand liegt bei knapp 2700".

Das Wirtschaftsministerium unterstützt das Projekt mit rund 90 000 Euro und hofft, auch andere Besuchergruppen auf die Mitmachfläche zu locken. Diese befindet sich im zweiten Obergeschoss des ehemaligen Karstadt-Gebäudes im Popup-Store "lulu". Dort finden auch regionale Händler und Künstler Platz für ihre Waren. Das Konzept der Landesregierung soll zur zukunftsfähigen Innenstadtentwicklung beitragen.