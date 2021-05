Mainz

Ballett gibt "Aufbruchssignal" für Theater in Mainz

28.05.2021, 10:27 Uhr | dpa

Nach langer Zwangspause hat das Staatstheater Mainz mit einer fulminanten Ballettaufführung den Spielbetrieb vor Publikum wiederaufgenommen. "Das ist ein besonderes Aufbruchssignal nach fast sieben Monaten", sagte Intendant Markus Müller am Donnerstagabend auf einem Parkhausdach in Mainz. Der ungewöhnliche Ort war die Premierenbühne für 16 Tänzerinnen und Tänzer des Ensembles tanzmainz mit dem Stück "Molto Vivace!" - zur Musik aus dem 2. Satz von Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie mit eben dieser Tempo-Angabe.

In extravaganten Kostümen, in High Heels, Stiefeln oder barfuß, bewegten sich die Tänzerinnen und Tänzer auf der Parkfläche, über die kurz zuvor noch ein heftiger Regen niedergegangen war. Die Ideen dafür entwickelten sie gemeinsam mit den Choreographen Koen Augustijnen und Rosalba Torres Guerrero. Das 15-Minuten-Stück - bis Samstag sind zwei weitere Aufführungen im Spielplan - bietet einen Vorgeschmack auf die Tanzproduktion "Le Sacre" in Anlehnung an Igor Strawinskys Komposition "Le Sacre du Printemps". Deren Premiere war ursprünglich für den 3. Juni vorgesehen, kann nun aber pandemiebedingt erst in der nächsten Spielzeit stattfinden.

Für das auf 59 Plätzen versammelte Publikum des ersten Theaterabends in Mainz seit dem 1. November vergangenen Jahres war nach Vorzeigen eines negativen Testnachweises am Eingang die Pandemie erst einmal vergessen. "Die Tänzerinnen und Tänzer haben an diesem ungewöhnlichen Ort gezeigt, welche Energie sie analog auf den Platz bringen können", sagte Intendant Müller.

Am 3. Juni geht es mit zwei Premieren weiter, dann im Großen und Kleinen Haus des Theaters. Zu den "Bremer Stadtmusikanten" und "Timm Thaler" sind auch Kinder und Jugendliche besonders eingeladen. Passend zu ihren Erfahrungen in der Pandemie geht es in der Umsetzung des Romans von James Krüss "um ein verlorenes Lachen, das es wiederzugewinnen gilt".