Mainz

Am Wochenende Sonne, Regen, Wolken: Sonntag Unwetter möglich

02.07.2021, 08:25 Uhr | dpa

Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet am Wochenende ein Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Gewittern. Der Freitag beginne zunächst teils stark bewölkt, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dann lockern sich die Wolken aber auf: "Die Sonne sollte sich im Laufe des Tages zeigen", sagte der Meteorologe. Die Höchstwerte steigen auf bis zu 25 Grad. In der Nacht zu Samstag könnten sich Nebelfelder bilden.

Mit Sonne, Wolken und Temperaturen bis an die 29 Grad rechnet der DWD für Samstag. Es wehe ein schwacher Wind, im Südwesten und Westen könnten am frühen Abend Schauer aufziehen. Auch einzelne Gewitter seien möglich. Bei dichten Wolken, feuchter Luft und Regen schließt der DWD für Sonntag Unwetter nicht aus: Teils kräftige Gewitter könnten heftigen Starkregen, Hagel oder stürmische Böen bringen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad.